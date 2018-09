Die ersten Termine stehen fest

Der Oberbürgermeister der Stadt Forchheim, Uwe Kirschstein (SPD), lädt alle Forchheimer zu den Bürgerversammlungen 2018 ein. Die Zusammenkünfte finden gemäß Artikel 18 (Mitberatungsrecht) der Bayerischen Gemeindeordnung statt. Die erste Versammlung findet am Dienstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Marktplatz" statt. Die zweite Versammlung ist dann am 30. Oktober um 19.30 Uhr im Gasthaus Greif in Kersbach. Weitere Termine werden noch bekanntgegeben.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten mit einer Aussprache. In der Bürgerversammlung können - im Gegensatz zu den regelmäßigen Bürgersprechstunden des Oberbürgermeisters - nur gemeindliche Angelegenheiten erörtert werden. Entsprechende Vorschläge zur Behandlung in der Bürgerversammlung werden schriftlich und rechtzeitig (eine Woche vor der Versammlung) an das Bürgermeisteramt der Stadt Forchheim, Schulstraße 1 bis 3, 91 301 Forchheim, erbeten. red