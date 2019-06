Auftaktprogramm Nach dem jetzt veröffentlichten offiziellen Spielplan der Volleyball-Bundesliga tritt der Aufsteiger Heitec Volleys Eltmann am Samstag, 12. Oktober, zuerst beim Pokalsieger und deutschen Vizemeister VfB Friedrichshafen an. Am Mittwoch, 16. Oktober, kommt der letztjährige Tabellenfünfte United Volleys Frankfurt nach Franken. Anschließend ist Eltmann beim Neunten der vergangenen Saison, Netzhoppers Solwo Königspark Königs Wusterhausen, gefordert. red