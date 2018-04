Die ersten Knoten sind geknüpft

17 angehende Feuerwehrleute aus den Freiwilligen Feuerwehren Förtschwind-Greuth, Höchstadt und Schwarzenbach haben am Wochenende mit der Zwischenprüfung den ersten Teil ihrer Modularen Truppausbildung beendet.

Vor den prüfenden Blicken der Schiedsrichter Kreisbrandinspektor (KBI) Manfred Schattan, KBI Jürgen Schwab, KBI Stefan Brunner, Kreisbrandmeister (KBM) Oliver Krones-ter, KBM Dieter Püttner und KBM Roland Kauppert stand zuerst ein schriftlicher Teil mit 50 Fragen aus allen Bereichen des Feuerwehrwesens an, bevor die fünf jungen Frauen und zwölf jungen Männer in ihre Schutzkleidung schlüpfen und bei jeweils drei zugeteilten praktischen Übungen ihr Können unter Beweis stellten mussten.



Erste Hilfe und Löscharbeiten

Dazu gehörten unter anderem der Aufbau und die Verkehrsabsicherung einer Schlauchbrücke, die Inbetriebnahme verschiedener Hydranten, das Anlegen diverser Knoten und Stiche, das Erklären der Handhabung und des Einsatzes von Strahlrohren und Handfeuerlöschern oder Erste Hilfe bei einer bewusstlosen Person. Das geht aus einem Bericht des Kreisfeuerwehrverbands hervor.

Die Prüfer Schattan und Schwab beglückwünschten die Prüflinge dann ebenso wie Bürgermeister Gerald Brehm (JL) zu dem guten Ergebnis. Nächstes Ziel sei nach der nun anschließenden zweijährigen Praxisphase der Abschluss der Modularen Truppausbildung mit der Qualifikation zum Truppführer, die wiederum zu weiteren Lehrgängen an den staatlichen Feuerwehrschulen und auf Landkreisebene berechtige. red