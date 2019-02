Der Jungsteinzeit-Spezialist Joachim Pechtl hielt in Hofheim einen lehrreichen, aber dennoch leicht verständlichen Vortrag zum Thema "Die ersten Bauern in Bayern". Dank der Unterstützung durch den Geschichtskreis Hofheim konnte diese Gemeinschaftsveranstaltung der Gesellschaft für Archäologie in Bayern und des Historischen Vereins Landkreis Haßberge von rund 50 Gästen besucht werden.

Gestaunt haben tatsächlich nicht wenige, als sie hörten, dass sich der frühe Ackerbau seit etwa 5300 vor Christus nicht nur punktuell an wenigen Stellen abspielte, sondern sich in wenigen Jahrhunderten über (fast) ganz Bayern ausbreitete. Unterfranken zählte hierbei zu den absoluten "Hot Spots", wie aus einer Mitteilung des Historischen Vereins hervorgeht.

Nach einer sehr vorsichtigen Schätzung waren in der Frühphase der Jungsteinzeit (Neolithikum) durchschnittlich mehr als 25 000 Siedler in Bayern daran beteiligt, die Ur- in eine Kulturlandschaft zu verwandeln. Die Familien mit etwa je acht bis zwölf Personen wohnten in sogenannten Langhäusern, die eine Länge von 30, 40 und vereinzelt sogar über 50 Meter erreichen konnten. Der Ackerbau lieferte neben Getreide auch zahlreiche Hülsenfrüchte. Eine hohe Bedeutung hatte jedoch damals schon die Viehhaltung, und archäologische Untersuchungen lassen vermuten, dass eine Familie rund 15 bis 20 Rinder besaß. Anderes Vieh, Schweine und Wild lieferten nach Knochenuntersuchungen nur rund zehn Prozent der fleischlichen Nahrung, was sich jedoch schon in den folgenden Jahrtausenden noch merklich erhöhen sollte.

Die Ackerbaugesellschaften hatten ihre Ursprünge vor rund 10 000 Jahren im vorderen Orient und breiteten sich Generation für Generation gen Mitteleuropa aus. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass auch die hiesigen frühen Bauern bereits in einer differenzierten Gesellschaft lebten, etwa mit Unterschieden in der Größe ihrer Häuser oder bei der Wahl ihrer Bestattungsplätze.

Unter den Gästen war Ernst Lauerbach aus Hofheim, der in vielen Jahrzehnten auf den Äckern der Umgebung eine Unmenge von Funden aus Keramik und Stein auflesen konnte. Ihm ist es im wesentlichen zu verdanken, dass auch der Haßgau als eines der frühesten Siedlungsareale des sesshaften Menschen bekannt wurde. red