Die ersten Bauanträge am Behälterberg

Die ersten drei Einfamilienhäuser im neuen Wohngebiet am Behälterberg sind beantragt. Dem Herzogenauracher Bauausschuss wurden am Mittwochabend die Baugesuche zur Kenntnis gegeben, die Vorhaben fallen allesamt unter das Genehmigungsfreistellungsgesetz. Das erste von 45 Wohnhäusern, die dort Platz haben, trägt die Antragsnummer 19/2019 und soll in der Kriegenbrunner Straße gebaut werden. Zwei weitere Objekte in der Hüttendorfer Straße folgten in der gleichen Sitzung. Die dritte Straße in dem Wohngebiet nennt sich Tuchenbacher Straße. Insgesamt sollen etwa 120 Menschen am Behälterberg wohnen können. Wie Bürgermeister German Hacker (SPD) feststellte, sei damit zu rechnen, dass schon zum Jahresende die ersten Bürger einziehen. Denn das Areal "füllt sich sehr schnell." Foto: Bernhard Panzer