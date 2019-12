Die erste Vergabe für neuen Montessori-Kindergarten

Mit Riesenschritten geht die Stadt einer neuen Aufgabe entgegen: dem Bau einer Kindertagesstätte im Baugebiet Reihenzach. Erst kürzlich hatte sich herausgestellt, dass ein "richtiger" Bau dort besser und wirtschaftlicher ist als eine Interimslösung in Containern. Diese war zunächst angedacht worden, weil die Stadt dringend weiteren Betreuungsplatz braucht.

Letztlich hat sich die Verwaltung mit einstimmiger Unterstützung des Stadtrates aber entschlossen, den Montessori-Kindergarten, der dort später ohnehingebaut worden wäre, schon jetzt zu errichten. Der Bau erfolgt in Modulbauweise, was die Fertigstellung wesentlich verkürzt, ohne dass das an Qualität verlöre. Dennoch ist der Zeitplan sehr ehrgeizig: Schon im September sollen die Kinder dort einziehen können.

Der straffe Zeitplan erfordert eine schnelle Planung, und diese wurde am Donnerstag vom Finanzausschuss in die Wege geleitet. Den Auftrag für die Planungsleistungen erhielt das Architekturbüro jb Architekten aus Nürnberg. Die Auftragssumme beträgt rund 166 000 Euro zusätzlich besonderer Leistungen in Höhe von knapp 12 000 Euro.

Für die Planung, die unmittelbar nach der Auftragsvergabe beginnen soll, hatte die Stadtverwaltung vier Angebote eingeholt. Ein Büro hatte abgesagt, von den drei übrigen stellten sich die Nürnberger als am wirtschaftlichsten heraus. Das Büro jb hatte den deutlich geringsten Leistungsumfang, nämlich nur 42 Prozent der üblichen Grundleistung. Das sei durch die Besonderheit einer Modulbauweise gegeben, erläuterte Bauamtsleiterin Silke Stadter.

Für die Modulbauweise hatte jb-Gründer Jürgen Bisch schon in der Stadtratssitzung geworben. bp