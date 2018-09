Die erste Schulwoche beginnt

Die Ferien gehen zu Ende und der Unterricht an der Mittelschule Hammelburg beginnt am Dienstag, 11. September, um 8 Uhr. Alle Schüler treffen sich zunächst im großen Pausenhof und werden dort von ihren Klassenlehrkräften abgeholt. Am Dienstag und Mittwoch endet der Unterricht um 11.15 Uhr.

Schülerbeförderung

Schüler aus dem Schulsprengel Hammelburg fahren nach Unterrichtsende um 11.20 Uhr ab Pausenhof der Grundschule. Für die Schüler aus Machtilshausen, Langendorf, Elfershausen, Fuchsstadt, Engenthal, Trimberg, Aura, Euerdorf, Wittershausen, Ramsthal, Sulzthal, Wirmsthal fährt ein Extra-Bus um 11.30 Uhr ab Pausenhof der Grundschule.

Ganztagesunterricht

Am Donnerstag und Freitag endet der Unterricht um 13 Uhr. Am Montag, 17. September, beginnt dann der Ganztagsunterricht an der Mittelschule. red