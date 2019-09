Die Ernte wandert ins Glas

Das Umweltbildungszentrum in Oberschleichach weist auf drei neue Angebote hin. In allen Fällen ist eine Anmeldung beim Ubiz erforderlich (unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220). 1. "Vogelexkursion zum Hochreinsee": Der Naturparkranger Pawel Malec macht sich am Samstag, 5. Oktober, ab 7 Uhr auf eine Vogelexkursion vom Sander Baggersee zum Hochreinsee auf. Treffpunkt ist am Campingplatz in Sand.

2." Traditionelles Bogenschießen auf dem 3D-Bogenparcours Zeller Forst": Einen Vormittag im Zeller Forst mit Pfeil und Bogen und den notwendigen theoretischen und praktischen Kenntnissen ermöglicht das Zeller-Forst-Team am Samstag, 5. Oktober, von 10 bis 13 Uhr für Erwachsene, Familien und Jugendliche. Treffpunkt ist am Marswaldspielplatz, der sich zwischen Zell und Oberschleichach befindet.

3. "Herbstliche Ernte im Glas": Lore Kastl zaubert am Dienstag, 8. Oktober, von 14.30 bis 17.30 Uhr im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach aus verschiedenen herbstlichen Gemüsen kulinarische Leckerbissen und zeigt den Teilnehmern, wie man den Ernte-überschuss haltbar machen und verschenken kann. red