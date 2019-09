Die Ernte mit Bauern aus Peru teilen

Bei sonnigem Wetter fand die Aktion "Ernte Teilen" der Pfarrei St. Maria Magdalena in Herzogenaurach statt. Der Partnerschaftskreis Tembladera und die Initiatoren vom Sachausschuss "Eine Welt" des Seelsorgebereichs mobilisierten Landwirte, Gärtner und Geschäftsleute zu Lebensmittelspenden. Der Erlös der gespendeten Lebensmittel, sowie die Barspenden werden in diesem Jahr Tembladera zur Verfügung gestellt.

Mit den Spenden sollen verschiedene Maßnahmen in Tembladera in Peru gefördert werden. Bernhard Nix erinnert sich, dass die Aktion "Ernte Teilen" im Jahr 1987 ins Leben gerufen wurde, als in Tembladera ein neu gebauter Staudamm geflutet werden sollte und die Bauern ihre letzte Reisernte einfuhren. "Damals beschlossen Herzogenauracher, in den kommenden Jahren ihre Ernte mit den Bauern in Peru zu teilen."

Am Samstagvormittag war der Stand auf dem Marktplatz in Herzogenaurach vor dem Alten Rathaus aufgebaut. Die Interessenten hatten die Möglichkeit, sich mit regionalen Lebensmitteln aus Herzogenauracher Eigenproduktion einzudecken. Dort waren Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Weintrauben, Blumen und weitere Köstlichkeiten aufgebaut. Selbstgemachte Marmeladen, Käse und Wurstwaren waren im Sortiment zu finden.

Das Brot hatten diverse Bäckereien zur Verfügung gestellt. Für Bürger, die das Anliegen auch durch Spenden unterstützen wollen, ist bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach ein Konto eingerichtet.