Die Ernährung auf dem Prüfstand

Der Sozialverband VdK lädt wieder zu einem Gesundheitsvortrag ein. Am 11. September, um 15 Uhr hält Diana Kerzinger (Diabetesberaterin, Praxis Dr. Frank Schröder, Medizinisches Versorgungszentrum Haßfurt) einen Vortrag zum Thema "moderne Ernährung - muss es immer diabetische Ernährung sein?".

Kostenloser Vortrag

Der Vortrag findet in der VdK-Kreisgeschäftsstelle, Torgraben 3, in Haßfurt, statt. Die Teilnahme ist für alle kostenlos. Es können auch Nichtmitglieder des VdK teilnehmen. Der Zugang ist barrierefrei, hörbehinderte Menschen können durch die im Veranstaltungsraum installierte Induktionsschleife am Vortrag ohne Schwierigkeiten durch störende Nebengeräusche teilnehmen, teilt die VdK-Geschäftsstelle mit. red