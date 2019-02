Die Epilepsie hat viele Formen

Das Haßfurter Bibliotheks- und Informationszentrum (biz) am Marktplatz hat am Donnerstag die Ausstellung "Leben mit Epilepsie - Perspektiven einer Erkrankung" eröffnet. Sie ist bis zum 8. März kostenlos während der Biz-Öffnungszeiten zugänglich.

In einem Fotoworkshop haben sich Betroffene auf kreative und künstlerische Weise dem Thema "Epilepsie" angenähert und ihre individuellen Erfahrungen mit der Erkrankung in Fotografien eingefangen. Entstanden sind Einzelwerke und Fotoserien, die die Erlebnisse mit Anfällen aus unterschiedlichen Perspektiven einfangen.

Zusätzlich zu den rund 30 Fotos sind einige Informationstafeln zu sehen, die die unterschiedlichen Anfallsformen erklären und über die einfachen Handgriffe zur Ersten Hilfe bei Epilepsie informieren. Da ein Prozent der Bevölkerung an Epilepsie erkrankt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, einmal zum Zeugen eines Anfalls zu werden, gar nicht so gering.

Im letzten Jahr fand ein Projekt zum Thema "Epilepsie" mit der Altenpflegeschule Hofheim statt. Entstanden ist dabei eine Installation, die nun die Fotoausstellung ergänzt.

Laut Henrike Staab von der Epilepsieberatung Unterfranken (Stiftung Juliusspital Würzburg) ist das Ziel der Ausstellung neben dem künstlerischen Aspekt, die Krankheit Epilepsie zum Gesprächsthema machen. Auch die Angst vor dem Tabu Epilepsie soll mit der Ausstellung reduziert werden und dass manches Vorurteil zurechtgerückt wird", unterstreicht die Sozialpädagogin.

Auch Monika Strätz-Stopfer, die Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge (Kos), war bei der Eröffnung und wies darauf hin, dass im Landkreis "derzeit circa 80 aktive Selbsthilfegruppen existieren. Wir sind ein Kooperationspartner dieses Projekts und freuen uns, diese Ausstellung schon zum zweiten Mal bei uns im Landkreis zeigen zu können." Vor vier Jahren war die Wanderausstellung in der Stadtbibliothek in Zeil zu sehen.

Strätz-Stopfer fügte hinzu, dass die Kos als Beratungsstelle rund um das Thema Selbsthilfe die örtliche Selbsthilfegruppe Epilepsie Haßfurt in der Gründungsphase unterstützt habe und auch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Hilfestellung bei einer Erkrankung bekommen Betroffene bei der Epilepsieberatung Unterfranken, die seit 2001 besteht. Sie ist eine Anlaufstelle für Menschen mit Epilepsie jeden Alters, für Angehörige und Fachleute, die mit Betroffenen arbeiten.

Das Beratungsangebot umfasst Informationen zum Krankheitsbild, Hilfen bei rechtlichen und beruflichen Fragen und Unterstützung bei persönlichen, sozialen und familiären Problemen. Ziel ist es, die Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen zu verbessern. Die Beratungsstelle versteht sich als eine Ergänzung zur medizinischen Versorgung und als Angebot zur Selbsthilfe. Neben der Beratung werden Seminare und Fortbildungen für Betroffene, Angehörige und Professionelle angeboten. Träger der Epilepsieberatung Unterfranken ist die Stiftung Juliusspital in Würzburg. Das Beratungsangebot kann ortsnah bei Außensprechtagen in Haßfurt in Anspruch genommen werden.

Die Krankheit

Was ist eigentlich Epilepsie? Es gibt nicht "die Epilepsie", sondern viele verschiedene Erscheinungsformen: von kurzen Aussetzern des Bewusstseins (sogenannten Absencen) über Missempfindungen und Muskelzuckungen bis hin zum meistens mit dem Begriff Epilepsie assoziierten "Grand Mal"-Anfall, der mit einem Bewusstseinsverlust, oft einem Sturz, Schreien und weiteren körperlichen Begleiterscheinungen einhergeht. Die meisten Epilepsieformen sind mit Medikamenten (sogenannten Antiepileptika) gut behandelbar und bei positivem Behandlungsverlauf sogar heilbar. Neben der medikamentösen Behandlung gibt es weitere alternative Behandlungsmöglichkeiten. Dazu gehört auch eine epilepsiechirurgische Operation des Gehirns, durch die oftmals lebenslange Anfallsfreiheit erreicht werden kann.

Von einer Epilepsie spricht man erst, wenn mehr als zwei Anfälle aufgetreten sind. Die meisten Epilepsieformen beginnen in der Kindheit und frühen Jugend, auch im höheren Lebensalter steigt die Neu-Erkrankungsrate an. Unfälle mit Schädel-Hirn-Verletzungen bringen oft eine Neigung zu epileptischen Anfällen mit sich.

Heute sind in Deutschland etwa 800 000 Menschen an Epilepsie erkrankt. Weltweit sind es etwa 50 Millionen.

Oft wirft die Diagnose Epilepsie neben medizinischen Fragestellungen rechtliche und soziale Probleme auf, die Betroffene ähnlich schwer belasten können wie die Erkrankung selbst: die Unvorhersehbarkeit der Anfälle und die damit verbundenen Gefühle von Hilflosigkeit und Verunsicherung, die oft schwer einschätzbaren Gefahren im Alltag und die Vorurteile und Unwissenheit des Umfeldes und die daraus folgenden Reaktionen.