Die Enkel und Urenkel bringen Leben ins Haus

Theresia Kaim feierte 80. Geburtstag in Größau (Gemeinde Pressig). Die Jubilarin wurde in Effelter geboren und kam durch die Ehe mit Ehemann Ferdinand Kaim im Jahr 1961 nach Größau.

Den Bund der Ehe schlossen die beiden in der Kirche "St. Johannes der Evangelist" in Posseck. Die Eheleute hatten hier einen landwirtschaftlichen Betrieb. Später ging Theresia Kaim einer Beschäftigung in der Firma Fedola nach.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor. Zum heutigen Familienkreis zählen neun Enkel und vier Urenkelkinder, die viel Freude bereiten. "Wenn die da sind, ist Leben im Haus", sagt die Jubilarin lächelnd. Früher hat sie sehr gerne gestrickt. Leider geht das heute wegen einer Krankheit nicht mehr, bedauert sie sehr, denn zu gerne hätte sie die Familie noch mit ihren Strickkünsten beglückt.

Am Tagesgeschehen nimmt sie noch rege teil. Nachrichtensendungen am Fernseher gehören zur täglichen Information.

Für den Markt Pressig gratulierte Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch, der auch die Glückwünsche von Bürgermeister Hans Pietz überbrachte. Pater Helmut Haagen gratulierte zusammen mit Kirchenpfleger Helmut Müller im Namen der Pfarrgemeinde "St. Johannes der Evangelist" Posseck, der die Jubilarin heute noch verbunden ist. eh