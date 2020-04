Die engagierten Pflegekräfte sind "die wahren Helden in dieser Krise "

Die Einrichtungen des Gesundheitswesens stehen derzeit vor enormen Herausforderungen, um die aktuelle Krise zu meistern. Auch die Seniorenhäuser und Pflegeinrichtungen der "SeniVita"-Unternehmensgruppe stehen vor der großen Aufgabe, den offiziellen Handlungsanweisungen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zu folgen und die pflegebedürftigen Bewohner in zehn Seniorenhäusern und drei Behinderteneinrichtungen weiterhin bestmöglich zu versorgen. Im Interview erläutert Geschäftsführer Horst Wiesent, welche "Herkulesleistung" die Beschäftigten momentan erbringen und wie "SeniVita" den Herausforderungen begegnet. "SeniVita" betreibt das Seniorenhaus in Eltmann und baut eine Einrichtung in Königsberg.

Frage: Wie ist aktuell der Pflegebetrieb in den SeniVita-Einrichtungen organisiert?

Horst Wiesent: Wir versuchen, mit großem Einsatz die durch die Coronakrise entstandenen Probleme zu lösen. Gerade in unseren Einrichtungen des betreuten Wohnens plus haben wir durch unser Pflegewohnkonzept den Vorteil, dass die Bewohner in ihren eigenen großzügigen Apartments leben und nun dort den Tag verbringen. Nachdem unsere Tagespflegen momentan nicht wie gewohnt betrieben werden dürfen, versorgen die Pflegekräfte jeden Bewohner direkt in seiner Wohnung. Als Alternative zu den sonstigen gemeinsamen Aktivitäten haben sich die Mitarbeiter in allen Einrichtungen tolle Ideen einfallen lassen. Von einer eigenen täglichen Bewohnerzeitung bis hin zu Handbädern durch unsere Pflegekräfte. Sind die Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen auf eine Situation wie diese vorbereitet?

Unsere Pflegekräfte sind erfahren und kompetent im Umgang mit Infektionskrankheiten, das gehört zum Alltag der Seniorenpflege dazu. Noch dazu beweisen unsere Teams gerade, dass sie alle mit voller Hingabe dabei sind. Sie sind die wahren Helden in dieser Krise und geben tagtäglich ihr Bestes. Um unsere Pflegekräfte bestmöglich

schützen zu können, bemühen wir uns konstant und nach besten Kräften, den nötigen Bedarf an Schutzkleidung zu decken. Wie wir alle wissen, ist das derzeit alles andere als leicht, aber wir erwarten in Kürze eine weitere Lieferung, so dass dann alle Einrichtungen ausreichend ausgestattet sein müssten.

Gibt es weitere Unterstützungsangebote für die Mitarbeiter an vorderster Front?

Wir werden diesen außergewöhnlichen Einsatz unserer Pflegekräfte auf jeden Fall auch monetär honorieren. SeniVita gehört ohnehin zu den ersten privaten Trägern, die in Anlehnung an den Tarifvertrag TVöD zahlen, was für systemrelevante Mitarbeiter - wie sich derzeit zeigt - selbstverständlich sein sollte. Der steuerfreie Bonus der Staatsregierung hat unsere vollste Zustimmung, und wir werden auch die Möglichkeit einer steuerfreien Sonderzahlung nutzen. Um unsere Pflegekräfte auch während dieser schweren Wochen ein wenig entlasten zu können, planen wir den Personaleinsatz zudem schon seit Beginn der Krise sehr genau und im Hinblick auf das, was noch kommen könnte. In den folgenden Wochen wird sehr wahrscheinlich ein großer Bedarf an Pflegeplätzen für Senioren entstehen, für bayerische Einrichtungen wurde jedoch ein Aufnahmestopp beschlossen. Wie sehen Sie diese Entscheidung?

Genauso wie der Sozialverband VdK betrachte ich diesen Beschluss als problematisch. Viele ambulante Dienste sind schon jetzt am Limit und pflegebedürftige Senioren könnten dadurch beispielsweise nach einem

Krankenhausaufenthalt unter Umständen nicht zurück nach Hause. Aufgrund unseres Pflegewohnkonzepts mit separaten großen Apartments könnten wir

solche Notfälle aufnehmen und hätten dafür sowohl personelle als auch räumliche Ressourcen, sogar um eine notwendige 14-tägige Quarantäne zu realisieren. In unseren bestehenden Seniorenhäusern stehen freie Apartments zur Verfügung, und in wenigen Wochen stellen wir zwei neue Einrichtungen in Weidenberg und Königsberg fertig, wodurch weitere Wohnungen verfügbar wären. Wir, und da darf ich sicherlich für unsere ganze Unternehmensgruppe sprechen, werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alles daran setzen, um unseren Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise zu leisten. Abschließend ist es mir ein großes Anliegen, noch einmal allen zu danken, die derzeit außergewöhnliches Engagement an den Tag legen, wie den Rettungskräften und Polizisten, den

Ärzten und Beschäftigten in Kliniken und Praxen, den Lkw-Fahrern und dem Verkaufspersonal im Supermarkt. Und natürlich dem Pflegepersonal. red Das Gespräch stellte die Seni- Vita-Unternehmensgruppe bereit.