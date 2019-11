Die Eltmanner trotzen dem Spitzenreiter 1. FC Haßfurt ein Unentschieden ab

In der Kreisliga Schweinfurt, Gruppe 2, hat sich der Spitzenreiter 1. FC Haßfurt am Sonntag bei der SG Eltmann (3.) mit einem 1:1 begnügen müssen. Verfolger Stadtlauringen rückte nach dem 3:2 gegen den TV Jahn Schweinfurt (6.) in der Tabelle wieder näher heran.

Der TSV Knetzgau (10.) unterlag beim SV Hofheim (4.) mit 2:4. Die SG Sennfeld (12.) und der SV Ebelsbach (8.) trennten sich mit einem 3:3. Die Spfr. Unterhohenried (5.) setzten sich beim Schlusslicht in Prappach mit 4:2 durch. Die Partie der Hermannsberger gegen Aidhausen fiel aus. SG Eltmann - 1. FC Haßfurt 1:1

Die Haßfurter kamen besser in die Partie und in der 32. Minute durch Willinger zum 0:1, doch danach spielte die SG Eltmann sehr gut mit, doch ein Treffer blieb aus. Nach der Pause wurde die Partie noch intensiver, die SGE kam immer wieder brandgefährlich vor den Haßfurter Kasten. In der 66. Minute erzielte Schmitt den Ausgleich. Nach diesem Treffer hätten noch weitere fallen können, doch die Abwehrreihen standen sehr sicher und ließen nichts mehr zu. SG Sennfeld - SV Ebelsbach 3:3

Die Ebelsbacher Fußballer hatten eine erste Halbzeit nach Maß. Schon in der 2. Minute hieß es durch Hornung 0:1. In der 21. Minute erhöhte Lediger auf 0:2. Kurz vor der Pause in der 43. Minute stellte Bugner das Ergebnis auf 0:3. Das hätte die Entscheidung sein können, doch nach dem Wechsel stellte der SVE das Spielen ein. Und so kam die SG Sennfeld durch Wenzel in der 72. Minute zum 1:3, dem Berthold per Elfmeter in der 76. Minute das 2:3 folgen ließ. Nach dem 3:3 durch Weisensel in der 82. Minute hätte auch noch der Sieg für Sennfeld drin sein können, doch Ebelsbach brachte den einen Punkt noch über die Zeit. SG Prappach - Spfr. Unterhohenried 2:4

Lange hielt Prappach das Spiel offen, doch in der 30. Minute war es so weit: Heumann gelang das 0:1. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Kabinen. Nach dem Wechsel war es Kinereisch, der in der 54. Minute das Ergebnis auf 0:2 stellte, doch Derra verkürzte in der 69. Minute auf 1:2. Nach dem 1:3 durch Häußinger in der 80. Minute brachte Araya Prappach noch einmal in der 87. Minute auf 2:3 heran, doch in der 91. Minute setzte Häußinger mit dem 2:4 den Schlusspunkt unter diese Begegnung. SV Hofheim - TSV Knetzgau 4:2

Den Hofheimer Fußballern waren die vier Spielausfälle in den letzten Wochen sichtlich anzumerken. Es fehlte ihnen in der ersten halben Stunde doch die nötige Spielpraxis, was sich auch in der 2:0-Führung der Gäste nach Toren von Dominik Heide (17., 29. Minute) niederschlug. Doch bewiesen die Hausherren auf dem tiefen Geläuf eine top Moral und kämpften sich mit zunehmender Spieldauer immer mehr in die Begegnung. In der 32. Minute fiel der Anschlusstreffer durch Fabian Pendic, während Daniel Beyer auf Vorarbeit von Gräf den 2:2-Pausenstand besorgte. Nach Wiederbeginn lagen die Vorteile dann doch mehr bei den Hausherren, die in der (68., 71.) mit einem Doppelschlag durch Pendic und einem Strafstoß von Beyer für die verdiente Entscheidung sorgten. sp/di