Die Eltmanner Sozialstation dehnt ihr Angebot aus

Täglich von 10 bis 16 Uhr





"Wichtig für Eltmann"



sw



Die Nachfrage nach Tagesbetreuung für pflegebedürftige Menschen steigt und deshalb hat die Caritas-Sozialstation St. Hedwig Eltmann ihr Angebot jetzt ausgeweitet. Über das neue Angebot informierte sich jetzt Bürgermeister Michael Ziegler CSU ) bei einem Besuch.Schon seit vielen Jahren können Angehörige bei der Sozialstation Pflege-Entlastungstage buchen. Dienstags und donnerstags wurden die Senioren in den Räumen der Sozialstation betreut und umsorgt. "Die Nachfrage ist deutlich gestiegen und deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Angebot auf die ganze Woche, täglich von 10 bis 16 Uhr auszuweiten", erklärte die Leiterin von St. Hedwig Ursula Benke dem Bürgermeister. Zehn bis zwölf Personen können ihren Angaben zufolge halbe oder ganze Tage in der Sozialstation verbringen. Die hellen Räume im Dachgeschoss wurden dazu noch etwas umgebaut. Es gibt ein Esszimmer, wo auch gerne gesungen oder gerätselt wird, Platz für Gymnastik, aber auch Ruhebereiche. Die gerontopsychiatrische Fachkraft Margit Reuß und ihr Team kümmern sich um Abwechslung, Anregung und Unterhaltung. Derzeit steht natürlich die Fußball-WM ganz im Fokus des Interesses, und zwar nicht nur bei den Männern, wie der Bürgermeister bei einer gemeinsamen Kaffeerunde erfuhr."Wir freuen uns, dass die Sozialstation ihre familienentlastenden Dienste so ausweitet", erklärte er im Gespräch mit unserer Zeitung. "Das ist wichtig für Eltmann und auch die Nachbarkommunen." Neben diesem Angebot in Eltmann sind die über 40 Mitarbeiterinnen der Sozialstation natürlich auch weiterhin bis nach Rauhenebrach unterwegs, um Senioren direkt in ihren Wohnungen zu unterstützen von der hauswirtschaftlichen Hilfe bis zur Pflege.