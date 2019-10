Die Eltmanner Realschule macht sich stark gegen Diskriminierung

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen im Landkreis Haßberge eröffnet das Kolpingwerk Deutschland am Montag, 14. Oktober, ab 8 Uhr für die Wallburg-Realschule Eltmann das Infomobil "Kolping Roadshow Integration". Darauf weist das Landratsamt in Haßfurt hin.

Die Realschule in Eltmann macht sich seit vielen Jahren stark gegen jede Art von Diskriminierung. Nicht ohne Grund wurde die Bildungseinrichtung als "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" ausgezeichnet. Bereits im Juni dieses Jahres hat sich die Einrichtung im Rahmen eines "Wertetages" intensiv mit den Themen Toleranz, Respekt und Akzeptanz auseinandergesetzt. Auch das Infomobil "Roadshow Integration" des Kolpingwerks Deutschland kam dabei zum Einsatz. Es hält für jede Altersgruppe konkrete Angebote zu den Themen Migration, Flucht und Integration bereit: Spiel- und Mitmachaktionen, Texttafeln und multimediale Elemente.

Im Rahmen der Interkulturellen Wochen kommen am Montag, 14. Oktober, erneut Fachreferenten des Kolpingwerks Deutschland mit dem Infomobil an der Wallburg-Realschule zum Einsatz. Abwechselnd sollen alle vier Klassen der siebten Jahrgangsstufe das Infomobil besuchen, an Workshops zum Thema "Umgang mit Vorbehalten" teilnehmen und auch themenbezogene Diskussionen führen. Pädagogische Begleitungen werden durch drei Fachreferenten von Kolping gewährleistet. Besonders erfreulich ist laut Landratsamt, dass während der Aktion Personen mit Fluchthintergrund selbst eingebunden werden: So haben zwei der drei Fachreferenten des Kolpingwerks Fluchterfahrungen.

Angestoßen und organisiert wurde die Aktion von der Bildungskoordination für Neuzugewanderte des Kreises Haßberge. Diese präsentierte die Aktion im Juli 2019 dem Bildungsbeirat der Bildungsregion Haßberge und bot weiterführenden Schulen die Organisation eines Vormittags mit dem Infomobil des Kolpingwerks an. Da die Realschule Eltmann schon positive Erfahrungen mit dem Kolpingwerk, den Referenten und dem Infomobil gemacht hat, meldete sie sich als erste Schule. red