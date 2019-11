Die Eisenbahner zeichnen ihre treuen Jubilare aus

Die Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte ihre Jubiläumsveranstaltung mit Ehrungen für 40, 50, 60, 65 und 70 Jahre Gewerkschaftsmitgliedschaft. Hervorzuheben aus dem Bereich Forchheim sind Walter Dambacher für 60 Jahre sowie Sieglinde Ruder und Bernd Kolb für 50-jährige Mitgliedschaft.

Alle anwesenden Jubilare waren jahrzehntelang im Schichtdienst aktiv und halten jetzt im Ruhestand ihrer Gewerkschaft weiterhin die Treue. Bei der Veranstaltung im "Stadtwappen" in Fürth führte Ortsverbandsvorsitzender Klaus Obst, der schon Jahrzehnte im Ortsverband ehrenamtlich tätig ist, durchs Programm. Den Vorsitz hat er vor sechs Jahren übernommen.

Nicht selbstverständlich für Gewerkschaftsarbeit sei, dass hier die Mitgliederzahlen weiter steigen würden. Dies ist auf immer mehr Einstellungen im DB-Konzern zurückzuführen - ob es in Ausbildungsberufen sei oder auch durch Quereinsteiger in den technischen Berufszweigen.

In den letzten Jahren konnte die Gewerkschaft bei den Tarifabschlüssen sehr gute Ergebnisse erzielen. Hier wurde das Wahlmodell sechs Tage mehr Urlaub in den Vordergrund gestellt.

Der Ortsverband Fürth mit Außenstelle Forchheim hat 835 Mitglieder. Die Senioren darunter werden monatlich immer wieder zu Veranstaltungen mit Rahmenprogramm eingeladen. Dafür bedankte sich Obst ausdrücklich bei Seniorenleiter Jürgen Kraus.

Die Festrede hielt der EVG-Geschäftsstellenleiter aus Nürnberg, Matthias Birkmann. Er berichtete über die EVG-Arbeit, aber auch über den Bahn-Konzern.

Nach weiteren Grußworten nahmen Obst und Birkmann die Ehrungen vor. Jeder Jubilar bekam ein Präsent, die Anstecknadel und die Urkunde. Man konnte in den Vorbereitungen sehen, dass einige Jubilare an der Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen oder teils Einsatz im Berufsleben nicht teilnehmen würden. Mit einem Mittagessen, begleitet durch Musik eines Alleinunterhalters, wurde die Veranstaltung in einem würdigen Rahmen für die treuen Jubilare durchgeführt. "Wir leben Gemeinschaft, das ist der Slogan der Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft", sagte Klaus Obst Klaus in seinem Schlusswort. red