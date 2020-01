Der Seelsorgebereich "Dreifrankenland im Steigerwald" mit den Mitgliedspfarreien in Ober-, Mittel- und Unterfranken sowie die Kirchengemeinde Burghaslach laden ein zu einem ökumenischen Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen - "Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich" (Apg 28,2). Der Gottesdienst wird am Samstag, 25. Januar, ab 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes d. Täufer in Schlüsselfeld gefeiert. Anschließend gibt es einen Stehimbiss im Pfarrzentrum. red