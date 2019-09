Die eigenen Filme auf Kinoleinwand

Am Samstag, 16. November, findet das 16. Jugendfilmfestival Oberfranken - die Jufinale im Utopolis-Filmtheater in Coburg statt.

Die Jufinale ist ein Filmfestival und -wettbewerb, bei dem Jugendliche ihre Kreativität unter Beweis stellen können. Oberfränkische Filmschaffende zwischen 13 und 26 Jahren können ihre selbst gedrehten Kurzfilme auf großer Leinwand präsentieren und einem großen Publikum zeigen: dramatische Spielfilme, außergewöhnliche Dokumentationen, vielversprechende Experimentalfilme, schräge Komödien und Persiflagen und jede Menge "Abgefahrenes".

Auszeichnung "Bester Film"

Zu gewinnen gibt es verschiedene Preise in den Kategorien "Bester Film", einen Sonderpreis zum Thema "Demokratie", einen regionalen Sonderpreis zum Thema "Digitalisierung" sowie den Publikumspreis. Die Oberfränkischen Jugendfilmpreise und der Publikumspreis sind nominiert für das Bayerische Kinder- und Jugendfilmfestival, das 2020 in Unterfranken stattfinden wird.

Einsendeschluss: 14. September

Ab sofort können Filme online unter www.jufinale.de/oberfranken eingereicht werden. Einsendeschluss ist der Samstag, 14. September. Wer mitmacht, kann nicht nur Preise gewinnen, sondern seine Produktion einem großen Publikum vorstellen. Die eingesendeten Filme können dann am 16. November im Utopolis Coburg bestaunt werden und werden auf großer Kinoleinwand präsentiert.

Tipps von namhaften Profis

Außerdem wird es verschiedene Workshops rund um das Thema "Film" geben, bei denen sich die Filmgruppen auch untereinander vernetzen können. Im umfangreichen Rahmenprogramm der Jufinale bekommen die Nominierten und Besucher des Festivals zudem Unterstützung und Tipps von namhaften Profis der Filmbranche.

Besonders freuen sich die Veranstalter der Jufinale, dass der Schauspieler Andreas Leopold Schadt als künstlerischer Pate gewonnen werden konnte.

Wechselnde Austragungsorte

Die Jufinalen der Bezirke finden an diversen und stets wechselnden Austragungsorten statt. So sehen die jungen Filmer etwas von der Welt, vor allem aber kann so die junge Filmszene in den Regionen gefördert und die Vielfalt des jugendlichen Filmschaffens sichtbar gemacht werden.

Die Jufinale Oberfranken ist eine Veranstaltung des Bezirksjugendrings Oberfranken in Kooperation mit dem JFF - Institut für Medienpädagogik, Stadtjugendring Coburg und der kommunalen Jugendarbeit der Stadt Coburg.

Unterstützt wird die Jufinale vom Bezirk Oberfranken, der Oberfrankenstiftung und dem Utopolis Multiplex-Kino Coburg. red