Die eigene Kita weiterentwickeln

"Die Komplexität der Aufgaben in Kindertages-einrichtungen stellt hohe Anforderungen an die Fachlichkeit der Leitung", stellten Ursula Kundmüller, Leiterin der Abteilung "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" des Caritasverbandes für die Erzdiözese Bamberg, und Joachim Nunner, Fachbereichsleiter Kinder- und Jugendhilfe beim Caritasverband Nürnberg, bei der Abschlussveranstaltung der Weiterbildung "Sozialmanagement in Kindertageseinrichtungen" fest. Eine Kindertageseinrichtung zu leiten, sei eine Managementaufgabe.

20 Absolventinnen und Absolventen erhielten am Ende eines zweijährigen berufsbegleitenden Kurses in Bamberg ihr Zertifikat. Die Weiterbildung vermittelte Schlüsselkompetenzen. Dazu gehören etwa wirksames Selbstmanagement, professionelle Führungsverantwortung, christliche Werteorientierung und qualitative Organisationsentwicklung. Bei allen Themen bildeten die Praxistransfertage einen wichtigen Bestandteil der Weiterbildung.

Der 28 Tage und 225 Unterrichtseinheiten umfassende Kurs endete mit einer schriftlichen Abschlussarbeit und einem Fachgespräch. Das Zertifikat ist von allen bayerischen Diözesan-Caritasverbänden und vom Landesverband katholischer Kindertageseinrichtungen anerkannt.

Die Weiterbildung ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Diözesan-Caritasverband und dem Caritasverband Nürnberg. Für letzteren betonte Marion Güll, Fachberaterin für Kindertagesstätten, dass dieses Weiterbildungsangebot die Qualität der Kindertagesstätten weiterentwickele und sichere. Ein besonderer Dank galt dem Erzbischöflichen Ordinariat Bamberg, das die Weiterbildung bezuschusst.

An der Weiterbildung nahmen Leitungen aus folgenden Kindertageseinrichtungen teil: Ansbach: Kath. Kinderhaus St. Ludwig, Bubenreuth: Kindergarten St. Marien, Ebensfeld: Kath. Kindergarten St. Michael, Eckental: Kath. Kindergarten St. Kunigund, Emskirchen: Kath. Kindergarten St. Marien, Erlangen: Kath. Kinderhaus Heilige Familie, Erlangen: Kath. Kinderhaus Herz Jesu, Erlangen: Kath. Kindergarten St. Albertus Magnus, Fürth: Kath. Kindergarten Christkönig, Igensdorf/Stöckach: Kath. Kindertagesstätte St. Ägidius, Marktzeuln: Kath. Kindergarten St. Michael, Nürnberg: Kath. Kindertagesstätte St. Georg, Nürnberg: Caritas-Kinder- und Jugendhaus Stapf, Priesendorf: Kath. Kindertagesstätte St. Anna, Röttenbach: Evangelisches Montessori-Kinderhaus, Sennfeld: Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Straubing: Caritas Kinderhort St. Jakob Wilhelmsdorf: Kath. Kindertagesstätte St. Michael Klaus-Stefan Krieger