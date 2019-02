Die eifrigsten Blutspender

Bei der Jahresabschlussfeier der BRK-Bereitschaft Hirschaid konnte Bereitschaftsleiter Matthias Behr auf ein sehr arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Altendorfs Bürgermeister Karl-Heinz Wagner dankte der Rotkreuzgemeinschaft Hirschaid für ihre Arbeit am Nächsten. Auch würdigte er die anwesenden Blutspender für ihre langjährige Bereitschaft, Gutes zu tun und Menschen mit ihrem Blut zu helfen, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sei.

Die Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bamberg, Evalies Meier, würdigte die geleistete Arbeit der Bereitschaft Hirschaid. Im Beisein des Kreisbereitschaftsleiters Michael Hörmann folgten die Ehrungen des BRK-Kreisverbandes Bamberg für langjährige ehrenamtliche Mitarbeit im Roten Kreuz. Sie bedankten sich bei Matthias Behr und Gottfried Kuhn für je 35 Dienstjahre, Silvia Dellermann (40 Jahre) sowie Alfons Klaus (60 Jahre).

Danach wurden die treuen Blutspender ausgezeichnet, die 50 bis 175 Mal ihr Blut gespendet hatten. Die für 50 Spenden Geehrten sind Agathe Leicht aus Strullendorf, Brigitte Martin aus Pommersfelden, Michael März aus Buttenheim, Wolfgang Popp aus Frensdorf und Carsten Weidenberg aus Hirschaid. Für 75 Spenden geehrt wurden aus Hirschaid Peter Binder, Christine Postler, Ludwig Reh und Ingo Teichert, aus Strullendorf Manuela Herbst, Heinrich Loskarn, Gisela Neundörfer und Alfred Schubert, und aus Altendorf Elisabeth Weller.

Fünf Spender kamen bisher 100 Mal zum Blutspenden: Werner Behm (Hirschaid), Anton Körber und Silvia Pinkert (Sassanfahrt), Heinrich Fuchs (Frensdorf) und Georg Stöcklein (Strullendorf). Ein Spender hat bereits 125 Mal Blut gespendet: Klaus Stahr aus Hirschaid. Für 150-maliges Blutspenden geehrt wurden Inge Keiling und Josef Lamm (Hirschaid), Heinrich Sauer (Strullendorf) und Reinhold Schuhmann (Pettstadt). Der "Spitzenreiter" mit 175 Blutspenden ist Edmund Hofmann aus Hirschaid. red