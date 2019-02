Die Ehe der Pfadenhauers überstand selbst Blitz und Donner

Gewitter spielten schon zweimal Schicksal beim Ehepaar Pfadenhauer aus Windheim, die jetzt goldene Hochzeit feierten. Wie die aus Haßlach/T. stammende Jubilarin schildert, waren beide auf dem Nachhauseweg vom Schwimmbad in Ludwigsstadt. Sie waren mit dem Fahrrad unterwegs, als ein starkes Gewitter sie zu einer Einkehr ins Gasthaus "Leinemühle" zwang, wo sie sich kennenlernten.

Ehemann Herbert erzählt von der erst wenige Jahre zurückliegenden, zweiten und weniger schönen Begebenheit. Mit dem Motorrad fuhren sie von Buchbach Richtung Windheim, als ein Blitz einschlug. Ehefrau Renate wurde getroffen und vom Fahrzeug geschleudert, er konnte seine Maschine gerade noch stabilisieren. Schwer verletzt mussten beide ins Krankenhaus gebracht werden. "Das hätte unser Ende sein können", war Renate Pfadenhauer überzeugt, "aber unsere Zeit war gottlob noch nicht gekommen."

Umso mehr freuten sie sich, dass sie nun bereits fünfzig Jahre gemeinsam durch das Leben gehen. Eine Tochter und zwei Enkelinnen vervollständigen das Familienglück.

Als gelernter Schlosser war Herbert unter anderem bei den Firmen Heinz (Kleintettau), Itting (Ludwigsstadt) und bei der Kgl. priv. Porzellanfabrik in Tettau beschäftigt. Renate arbeitete über dreißig Jahre in der Möbelfabrik WiSchi in Windheim.

Der Jubilar engagierte sich besonders beim Roten Kreuz, wo er langjähriger Kassier der Bereitschaft Hirschfeld-Windheim war und zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Beim Schützenverein in Haßlach/T. arbeitete er im Vorstand mit, eine weitere Leidenschaft war die Jagd, die er aber aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hat.

Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Steinbach am Wald, Pfarrer Alex Kollamkalam sowie Irmi Neubauer und Antonie Schneider gratulierten für die Pfarrgemeinde. Auch Reiner Wachter, Markus Grünbeck und Michael Löffler vom BRK sowie Ingbert Weigelt vom Blutspenderdienst wünschten alles Gute. hm