Die Ebersdorfer SPD wird 100 Jahre alt

Der SPD-Ortsverein steht mitten im Ebersdorfer Leben und Geschehen. "So soll und muss es auch sein", betonte bei der Hauptversammlung Vorsitzende Sabine König. Sie gab bekannt, dass der SPD-Ortsverein vor 100 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Das Jubiläum soll mit zwei Veranstaltungen gebührend gefeiert und auch die Bevölkerung mit einbezogen werden.

Im 65 Mitglieder starken Ortsverein war einiges geboten. Gesellige Veranstaltungen wechselten sich mit politischen Aktivitäten ab. Beispielsweise wurde der Landratskandidat Martin Stingl unterstützt und zum dritten Mal das Tettauer Musikensemble verpflichtet. Zum Ebersdorfer Kirchweihmarkt gab es unter den Bürgern der Großgemeinde eine persönliche Umfrage, zu Themen, die ihnen besonders am Herzen liegen. Dabei kristallisierten sich die fehlenden Gaststätten heraus. Die Frohnlacher wünschen sich eine Verbesserung der Schulwegsicherheit. Diese ist auch Thema im Gemeinderat. Zu einer Gefahrenzone wird in Ebersdorf das vermehrte Parken auf dem Frankenring. Deshalb stellte die SPD-Fraktion einen Antrag zur Überprüfung der Parksituation. Diese wird nun entsprechend überwacht. Erfreut ist die Vorsitzende, dass die Arbeit des SPD-Ortsvereins und der SPD-Gemeinderatsfraktion im Gremium und bei den Einwohnern anerkannt wird. "Wir hoffen, dass unsere Aktivitäten bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr mit Wählerstimmen entsprechend honoriert werden", so die Vorsitzende. Dass sich die Mitglieder im Ortsverein bestens aufgehoben fühlen, zeigte sich im sehr guten Besuch der Hauptversammlung.

Für dieses Jahr stehen erneut zahlreiche Aktivitäten an. Unter anderem sind wieder Themenabende und Stammtische sowie politische Themenwanderungen geplant. Der SPD-Ortsverein wird außerdem in Frohnlach den Kirchweih-Flohmarkt im Oktober abhalten und sich am Ebersdorfer Kirchweihmarkt beteiligen. Anlässlich des runden Jubiläums wollen die Mitglieder der Bevölkerung einen unterhaltsamen Abend in der Kultur- und Sporthalle bescheren. Dort wird am 27. Juli um 19 Uhr der fränkischen Kabarettist Wolfgang Buck für Unterhaltung sorgen. Anfang April startet der Kartenvorverkauf für einen moderaten Eintrittspreis von 15 Euro (Abendkasse 18 Euro). Neben den Vorverkaufsstellen gibt es Karten auch beim zweiten Vorsitzenden Michael Butz. Im November werden dann die Mitglieder mit geladenen Gästen eine "Geburtstagsfeier" abhalten. Schatzmeister Gert Schillig gab bekannt, dass im Hinblick auf das anstehende Jubiläum und die Kommunalwahlen 2020 ein gewisser Finanzbedarf vorhanden sei und deshalb auch weiterhin sorgsam gewirtschaftet werden muss. Einen detaillierten Einblick in die Gemeinderatsarbeit gab Fraktionsvorsitzender Reiner Brückner und lobte die Arbeit in der Fraktion und dem Gremium.

Sabine König und auch der Kreisvorsitzende Carsten Höllein gingen auf die zurückliegenden Wahlen sowie die aktuellen Umfragewerte näher ein. "Wir haben vor Ort die Aufgabe, nach wie vor einen guten Job zu machen", führte die Vorsitzende aus. Anerkennung zollte der Kreisvorsitzende den Mitgliedern, die viel Präsenz zeigen und wahrgenommen werden.

Urkunden und Nadeln gab es gleich für mehrere langjährige Mitglieder. Sie unterstützen den Ortsverein, bringen sich aktiv ein. Seit 50 Jahren hält Gertrud Dehler die Treue und seit 40 Jahren Heinz Scheler. Martha Friedrich, Franz Friedrich, die ehemalige Gemeinderätin Petra Dehler, stellvertretender Vorsitzender Michael Butz und Gerhard Berghold traten alle gemeinsam vor 25 Jahren. Seit zehn Jahren ist Thomas Suty Mitglied. Alexandra Kemnitzer