Die Eberner SPD spricht mit den Bürgern in der Stadt und zwei Stadtteilen

Die SPD Ebern mit Bürgermeister Jürgen Hennemann lädt am heutigen Samstag alle interessierten Bürgern zur "kommunalpolitischen Kaffeplauderstunde" ein. In lockerer Runde besteht die Möglichkeit, mit den SPD-Stadträten und den Listenkandidaten zur Stadtratswahl ins Gespräch zu kommen. Beginn ist um 11 Uhr im Café "Höreder Beck" in der Coburger Straße in Ebern, wie der Ortsverein der Partei mitteilte.

Am heutigen Samstag begibt sich Bürgermeister Jürgen Hennemann mit den Stadtratskandidaten der SPD Ebern außerdem auf Stadtteiletour. Unter dem Motto "AnsprechBar - Wir hören zu" beginnt die Stadtteiletour um 14 Uhr in Unterpreppach vor dem Spielplatz am Musikprobenheim. Weiter geht es um 16 Uhr in Eyrichshof am Feuerwehrhaus.

Hennemann und die Stadtratskandidaten wollen auf die in den Wunschkarten geäußerten Anliegen der Bürger eingehen und die umgesetzten Vorhaben der letzen sechs Jahre erläutern. "Ideen und Anregungen sind willkommen", erklärt der Vorsitzende Eckart Roeß. red