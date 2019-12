Die Eberner beschenken sich mit ihrem ersten Erfolg in dieser Saison selbst

Die Handballer des TV Ebern haben sich pünktlich zu Weihnachten selbst beschert und den ersten Sieg in dieser aison der Bezirksoberliga Oberfranken eingefahren. Das Tabellenschlusslicht besiegte im Kellerderby die TS Coburg (11.) mit 24:21 (11:8).

Bezirksoberliga Oberfranken

TV Ebern - TS Coburg 24:21 (11:8)

Beide Mannschaften waren nicht komplett, beim TVE fehlten etwas Hippeli, Groh und Hohmann, dafür standen mit Johannes Geuß und Justus Feldmann zwei altgediente Recken zur Verfügung, die mit fünf und vier Toren auch zu den Topwerfern gehörten. Die zahlreich erschienenen Zuschauer sahen etwas zähe erste zehn Minuten, die geprägt waren von soliden Abwehrreihen und erstem Abtasten im Angriff (5:5). Während TVE-Coach Kammer mit der Abwehrleistung des 6:0-Verbundes sowie dem erneut starken Paul Schad im Tor zufrieden sein konnte, ließen die "Turner" im Angriff die Konsequenz noch vermissen.

Doch dann starteten die Eberner vor der Halbzeit doch noch einen kleinen Lauf und setzten sich mit drei Toren ab. Neben Görtler war auch der eingewechselte Johannes Geuß über Linksaußen erfolgreich. Den Vorsprung hielten die Eberner über das 9:6 bis zum 11:8-Pausenstand.

Im zweiten Durchgang behielt der TVE die Führung bis zum 16:13. Zudem schwächten sich die Coburger mit zwei unnötigen Roten Karten binnen weniger Sekunden selbst, so dass der TVE nun alle Trümpfe in der Hand zu haben schien. Nicht nur in dieser Phase, sondern über die gesamten 60 Minuten bewies das Schiedsrichterduo Mirwald und Wisokoljan, dass es zu jeder Zeit absolut auf der Höhe des Geschehens war.

Gerade die Überzahlsituationen waren es jedoch, die der TV Ebern nicht für sich nutzen konnte. Stattdessen ließ man die Gäste mit drei Toren wieder ins Spiel kommen und kassierte den 16:16-Ausgleich. Die Abwehr war zu passiv und vorne vertändelte man zu viele Bälle. Dennoch besann sich der TVE danach wieder auf seine Möglichkeiten. Feldmann, Weiß und Ge uß ließen im Kleingruppenspiel weitere Treffer folgen. Der Vorsprung war wieder hergestellt. Auch eine weitere Rote Karte, diesmal für die eigenen Farben, brachte keine Unruhe mehr herein. Müller machte mit zwei Treffern den Deckel auf die Partie. Die Eberner feierten nicht nur in der Dreifachturnhalle, sondern bei der anschließenden Weihnachtsfeier mit dem 24:21 den ersten Sieg und Punktgewinn dieser Saison. Nach der Weihnachtspause geht es mit einem Doppelspieltag am 17. und 19. Januar in Bamberg und Ahorn weiter. TV Ebern: Kröner, Schad - J. Geuß (5), Feldmann (4), Weiß (4), Batzner (3/2), Görtler (3), Aumüller (2), Müller (2), Ruppert (1), Bögendörfer, E. Geuß, Nembach, Senff

Bezirksklasse Oberfranken West

TV Ebern II - TV Weidhausen II 19:27 (9:12)

Trotz einer meist defensiv soliden Leistung konnten die ersatzgeschwächten Eberner ihr das Potenzial in der Offensive nur selten abrufen. Selbst einfachste Pässe fanden zu selten den Mitspieler. Der gegnerische Torwart überzeugte mit einer starken Leistung und war ein wesentlicher Grund für die deutliche Niederlage.

Die fehlende Konzentration, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit besiegelten das Schicksal des TV Ebern II. Mut für die ausstehenden Spiele machte Martin "Elias" Lutter, der ein belebendes Element des Eberner Spiels war. di TV Ebern: Ospel, Weis - L. Geuß (5), Lutter (3), W. Geuß (3), Eckstein (3/1), J. Jünger (2), Senff (2), Nembach (1/1), Wolf, E. Geuß, R. Jünger, Hohnhausen, Bögendörfer