Die Eberner Angeljugend fing viele Fische und lernte Interessantes über das eigene Hobby

Die Eberner Angeljugend im Anglerverein Ebern und Umgebung verbrachte eine Woche im Zeltlager. Es war am großen Angersee in Unterbrunn bei Ebensfeld aufgeschlagen worden, wie der Verein mitteilt.

Auch in diesem Jahr war den Junganglern allerhand geboten. Das Programm stellten die Jugendleiter Bastian Hauck und Patrick Schneider vor. Neben dem eigentlichen Ziel, der Ausübung der Fischerei und der Ermittlung des diesjährigen Lagerkönigs, stand eine Kanutour auf dem Main an. In den Jahren zuvor hatte die Kanufahrt wegen des Niedrigwassers immer wieder abgesagt werden müssen. In diesem Jahr hat es geklappt.

Neben der Kanutour standen an den Nachmittagen verschiedene Aktivitäten wie Schwimmbadbesuch und Fliegenfischerkurs auf dem Programm. Das große Highlight des Zeltlagers war ein Essen. Hierzu waren die Eltern der Jugendlichen sowie Gönner und Freunde der Anglerjugend eingeladen. Gemeinsam verbrachten die Teilnehmer einen schönen Abend, bei dem sich die Gäste einen Einblick in die Jugendarbeit des Anglervereins schaffen konnten.

Jeden Morgen um 6 Uhr bezogen die Jugendlichen ihre Angelplätze. Durch einen Wetterumschwung waren die Fische regelrecht im Fressrausch. So konnten die Jungangler Karpfen, Schleien, Brachsen, Giebel, Rapfen und einen Hecht "zum Landgang überlisten", wie sie weiter beschrieben. Keiner der Jugendlichen ging leer aus. Neben der Praxis wurden die Jugendlichen auch in der Theorie geschult und mussten anschließend einen Test absolvieren.

Danach machte man sich ans Casting. Das ist eine eingetragene Sportart, in der man mit einer speziellen Angel und einem speziellen Gewicht eine Zielscheibe treffen muss. Aus den drei Disziplinen wurde der Lagerkönig ermittelt. Valentin Dütsch siegte vor Lukas Hälterlein und Tom Paluchin.

Das Betreuer-Team im Zeltlager bildeten Cathrin Engelhardt, Robert Trautwein, Tobias Schor sowie die Jugendleiter Bastian Hauck und Patrick Schneider. Schriftführer Michael Häusl-schmid brachte den jugendlichen das Fliegenfischen bei. red