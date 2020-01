Die Drogen wirken noch am Montag

Bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers am Montag kurz vor Mitternacht haben Polizeibeamte festgestellt, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv. Der Mann gab auf Befragen schließlich an, am Wochenende Marihuana konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet.