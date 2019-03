Die drei Seiten des Glücks

Die Sehnsucht nach Glück ist eine der wichtigen Antriebsfedern im Leben. Dabei ist Glück nicht einfach so machbar. Aber wie kann man dem Glück eine Chance geben? Wie kann man lernen, ihm nicht im Wege zu stehen? Der Referent Helmut Hof, Leiter des katholischen Erwachsenenbildungswerkes Erlangen-Höchstadt, betrachtet auf Einladung der Höchstadter Kolpingsfamilie in einem Vortrag dazu drei Seiten des Glücks: Glück haben - glücklich sein - ein glückliches Leben. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 20. März, um 19.30 Uhr im Haus kirchlicher Dienste, St. Hildegund, in der Steinwegstraße 1 (hinterer Eingang) in Höchstadt statt. red