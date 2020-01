Die drei Raps-Stipendiaten stehen fest

Mit Anna Keplinger aus Linz, Maximilian Diezel aus Bad Steben und Philipp Bette aus München stehen die diesjährigen Adalbert-Raps-Stipendiaten für die Qualifikation zum Gewürz-Sommelier der Genuss-Akademie Bayern fest. Bereits in der siebten Ausbildungsrunde unterstützt die Adalbert-Raps-Stiftung gewürzinteressierte Bewerber der Lebensmittelbranche so mit drei Stipendien in Höhe von je 2500 Euro.

Gemeinsam mit 17 weiteren Teilnehmern erhalten die drei Stipendiaten ab 17. Februar 2020 die Chance, tief in die spannende Welt der Gewürze einzutauchen. Zu den Schwerpunkten der fünfmonatigen Weiterbildung zählen neben der Vermittlung von Basiswissen über Kräuter und Gewürze auch die Bereiche Sensorik, Kommunikation, Food Pairing, Gesundheitswirkung und Qualitätssicherung.

Die 25-jährige Masterabsolventin im Bereich "Lebensmitteltechnologie und Ernährung" Anna Keplinger aus Linz, der 22-jährige Fleischermeister und Fleisch-Sommelier Maximilian Diezel aus Bad Steben und der 26-jährige Metzgermeister Philipp Bette aus München konnten sich gegenüber 22 weiteren Bewerbern durchsetzen.

Während der 15-tägigen Qualifizierung lernen die Teilnehmer verschiedene Gewürzsorten und -mischungen zu unterscheiden, einzusetzen und zu kombinieren. red