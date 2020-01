Die drei Könige von Birnbaum

Auf ihrem langen und beschwerlichen Weg zum Jesuskind in der Krippe führte der Stern von Bethlehem die Heiligen Drei Könige vermutlich auch durch die endlose Einsamkeit des alten Nordwaldes. Noch heute erinnert das "Dreikönigsmarterla" auf der weiten Frankenwaldhochfläche nordöstlich von Birnbaum an die Pilger aus dem Morgenland: Caspar, Melchior und Balthasar haben Gold, Weihrauch und Myrrhe als materielle Kostbarkeiten dabei.

Ihre moralischen, ethischen und christlichen Werte sind Durchhaltevermögen, ein gesunder Menschenverstand und ein gerüttelt Maß an Gottvertrauen. In der Liturgie zum Dreikönigsfest heißt es: "Lieber Gott, die Drei Weisen aus dem Morgenland sind durch die halbe Welt gereist, bis sie Dich endlich gefunden haben. Sie haben einfach nicht aufgegeben. Auch ich suche Dich. Sei bei mir, wenn ich aufgeben will." ag