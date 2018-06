Die "Dorfrocker" kehrten auf die Schulbank in Trossenfurt zurück

Da staunten die Oberauracher Grundschüler nicht schlecht, als am Freitag die "Dorfrocker" ins Schulhaus nach Trossenfurt kamen, um mit den Kindern den Musikunterricht zu gestalten. Markus, Tobias und Philipp Thomann leben gleich nebenan in Kirchaich, waren auch Schüler der Grundschule Oberaurach und Tobias Thomann war hier auch Praktikant während seines Lehramts-studiums. Gerne erinnern sie sich an ihre Erfahrungen in der Orff-Gruppe von Lehrerin Ortrud Wingbermühle.Verschiedenste Instrumente hatten die drei, die mittlerweile als "Dorfrocker" eine steile Karriere gemacht haben, mitgebracht, die Namen mussten die Kinder erraten. Dabei waren echte Herausforderungen, etwa die Teufelsgeige, das Cajon und sogar ein Alphorn.Die Kinder waren sehr aufmerksam, aber sie mussten sich nicht aufs Zuhören und Zuschauen beschränken, sie durften ihr Können unter Beweis stellen wie beispielsweise Simon Körber aus der vierten Klasse, der die Akustikgitarre spielen durfte. Um das Alphorn zusammenzubauen, mussten gleich einige Schüler anpacken - und sie hatten dabei einen Riesenspaß.Da hatten die Kinder allerhand zu erzählen nach der Schule - und am Nachmittag ging es beim Schulfest musikalisch weiter. Als Tribut an die Gäste vom Vormittag begann des Fest mit dem Dorfrocker-Lied "Daumen hoch". "Dieses Lied ist den Optimisten gewidmet und deshalb passt es so gut zu unserer Schule. Schließlich wollen wir die Kinder fit4future machen", erklärte die stellvertretende Schulleiterin Astrid Kreitmeyr.Die Grundschule Oberaurach beteiligt sich an diesem Projekt, das die Kinder durch Bewegung, gesunde Ernährung, aber auch Methoden zur Stressbewältigung stark für das Leben machen will.Auf dem Programm des Schulfestes standen für die Kinder dann auch verschiedene Workshops zum Entspannen, Konzentrieren, Träumen und Bewegen. Viel Kreativität haben die Lehrkräfte entwickelt und so konnten die Kinder entspannt die Seele beim Malen nach Musik baumeln lassen, den richtigen Takt mit den Boomwhackers finden, den Rhythmus beim Percussion-Workshop spüren, beim Gestalten von Walt-Disney-Songs träumen, konzentriert und mit Freude eigene Instrumente basteln, dem Klang der Orff-Instrumente lauschen und sportlich aktiv beim Hip-Hop werden.Die Eltern konnten währenddessen gemütlich beisammen sitzen, bewirtet vom Elternbeirat, und sich austauschen.