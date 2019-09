Die Dorferneuerung in Kottenbrunn ist beendet

40 Jahre hat die Flurneuordnung mit anschließender Dorferneuerung in Kottenbrunn gedauert. Die Teilnehmergemeinschaft Kottenbrunn und die Stadt Königsberg haben zuletzt den Dorfplatz umgestaltet und einen neuen Brunnen an historischer Stelle errichtet. Bis auf Kleinigkeiten sind jetzt diese Maßnahmen abgeschlossen. Die Kottenbrunner wollen dies feiern. Sie und der Posaunenchor Dörflis/Köslau werden am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr einen Festgottesdienst mit Segnung des Brunnens gestalten. Nach dem Gottesdienst findet ein Dorffest statt. Dazu laden die Kottenbrunner ein. Bei ungünstiger Witterung findet das Fest in einer Halle statt. sn