Die Dorferneuerung Eschenau ist jetzt abgeschlossen

"In der Hand jedes Einzelnen"



cr



Es gab allen Grund zu feiern am Freitag im Knetzgauer Gemeindeteil Eschenau: Die Dorferneuerungsmaßnahme fand nach fünf Jahren Planungs- und Umsetzungsphase nun ihren Abschluss.Die Gesamtkosten betragen 502 000 Euro, wofür das Amt für ländliche Entwicklung (ALE) einen Zuschuss in Höhe von 250 000 Euro gewährt. Die ökumenische Segnung einer neu erbauten Festhalle, in der auch die Feier stattfand, und des daneben liegenden Spielplatzes erfolgte durch Oberkirchenrat a. D. Gotthart Preiser und Gemeindereferentin Ilse Waldenmeier.Christa Rauscher, Tochter des vor einem Jahr verstorbenen Eschenauer Mundartdichters Willi Schwappacher, umrahmte die Feier mit heiteren und besinnlichen Worten aus dem Fundus ihres Vaters. Knetzgaus Bürgermeister Stefan Paulus bezeichnete den Abschluss der Dorferneuerung als einen besonderen Anlass, vor allem für kleinere Dörfer, wie es die 200-Seelen-Gemeinde Eschenau ist. Die Bewohner hätten oftmals weit entfernt von den Ballungszentren mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen, wie weite Wege zum Einkaufen, in die Schulen, zu Ärzten oder Kultureinrichtungen.Auch wenn dies alles den Eindruck erwecken könnte, dass die ländlichen Regionen die Verlierer der Zukunft sind, müsse dies laut Bürgermeister gar nicht sein: "Die Zukunft der Dörfer liegt in der Hand jedes Einzelnen, der dort wohnt." Die schönsten Plätze und Straßen würden nichts nützen, wenn sie nicht von den Bürgern mit Leben erfüllt werden. Dorferneuerung müsse laut Paulus in den Köpfen der Menschen stattfinden, indem man sich bei Zusammenkünften treffe, feiere und sich gegenseitig helfe. Die Gemeinde könne dazu nur die Rahmenbedingungen schaffen.Paulus dankte vor allem dem ehemaligen Gemeinderat Egon Stumpf, Ortssprecher Rudolf Symmank und Wolfgang Aull von der Kirchengemeinde Westheim/Eschenau für die Unterstützung und den Einsatz bei der Dorferneuerungsmaßnahme.