Die Dörfer sollen schöner werden

Um die Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Franziskus in Rothenkirchen geht es am Montag, 10. September, bei der Sitzung des Marktgemeinderats. Weiterhin beinhaltet die Tagesordnung die Erneuerung der Wasserleitung in Friedersdorf sowie die Dorferneuerungen Förtschendorf und Friedersdorf und die Neukalkulation des Herstellungsbeitrags für die Entwässerungseinrichtung. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. red