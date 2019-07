Die DLRG trainierte am und auf dem Wasser

Die Großübung des Jugend-Einsatz-Teams der DLRG Schonungen in Zusammenarbeit mit der DLRG Ebern war ein großer Erfolg. Das berichtet die DLRG (Deutsche Lebensrettungsgesellschaft). Mit insgesamt 120 Teilnehmern aus sieben Organisationen wurde bei dieser Nacht der Wasserrettung trainiert.

Das Jugend-Einsatz-Team (kurz JET) ist ein Jugendförderprogramm der DLRG, in welchem den Jugendlichen die Arbeit der DLRG und die Handgriffe in der Wasserrettung nähergebracht werden. In Ebern wurde das JET im Jahr 2013 ins Leben gerufen und seither wurden zahlreiche Ausbildungsstunden abgehalten. Seit neun Jahren gibt es neben den Ausbildungsabenden die Nacht der Wasserrettung. Hierbei gilt es, das erlernte theoretische und praktische Wissen in umfangreichen Übungen anzuwenden.

Bei der Großübung wurde ein Flugzeugabsturz an den Grafenrheinfelder Seen angenommen. Das Szenario war ein großangelegter Sucheinsatz im und am Wasser mit einer unbekannten Anzahl von Verletzten. Auch die neue Drohne der DLRG Schonungen, welche eine Wärmebild-Restlichtkamera besitzt, wurde losgeschickt, um nach den insgesamt 15 Personen zu suchen. Die Zusammenarbeit der jeweiligen Organisationen funktionierte hervorragend und die gemeinsamen Suchtrupps fanden alle Gesuchten, teilte die DLRG weiter mit. In einer weiteren Übung ging es um einen Brand auf einem Frachter. red