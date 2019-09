Die Trainingsstunden des Teuschnitzer DLRG-Stützpunkts finden ab Samstag, 28. September, immer samstags um 19 Uhr im "Generationen-Bad" in Steinbach am Wald statt (Badstraße 2). Nötig wird der temporäre Umzug, weil das Schwimmbad in Teuschnitz voraussichtlich noch bis Ende des kommenden Jahres saniert wird. red