Die DJK-Talente sind beim Dritten gefordert

Am 19. Spieltag der Bayernliga Nord steht für die C-Juniorenfußballer der DJK Don Bosco (6.) am morgigen Sonntag (12 Uhr) ein richtungweisendes Auswärtsspiel beim Tabellendritten ASV Neumarkt auf dem Programm. Laut Spielplan trifft der Nachwuchs des FC Eintracht Bamberg 2010 (5.) am heutigen Samstag (15.30 Uhr) auf den FSV Erlangen-Bruck (9.).



ASV Neumarkt -

DJK Don Bosco Bamberg

Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage vom letzten Samstag in der Nachspielzeit gegen den FC Schweinfurt 05 (4.) wird die Wildensorger Elf von Trainer Hubert Richter alles daransetzen, in der Oberpfalz zu punkten.

Mit einem Sieg könnten die Bamberger DJK-Hoffnungen einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der C-Junioren-Bayernliga Nord machen. Auch der Gastgeber ASV Neumarkt fuhr am vergangenen Spieltag keine Punkte ein, verlor beim Würzburger FV (8.) mit 0:2. red