Die DJK hat Platz 2 sicher

Das war ein Vorgeschmack auf die Play-offs: In ihrem letzten Spiel der Hauptrunde schlugen die Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg gestern Abend die TS Jahn München (4.) mit 61:59 (29:29). Damit sicherte sich das Team von Trainer Konstantin Hammerl Platz 2 in der 2. Liga Süd, der das erste Heimrecht im Halbfinale um die Meisterschaft garantiert. Vor rund 130 Zuschauern in der Graf-Stauffenberg-Halle lag die DJK im letzten Viertel mit 39:48 zurück, um die Partie mit einem Gewaltakt noch herumzureißen. Wer am Wochenende 9./10. März zum Play-off-Start in Bamberg zu Gast ist, entscheidet sich am kommenden Sonntag im Spiel TS Jahn München - TSV Speyer-Schifferstadt (ausführlicher Bericht in unserer morgigen Ausgabe). mis