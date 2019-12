Die DJK fährt Pflichtsieg gegen Letzten ein

Im Rennen um den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga Nord haben die Basketballer der DJK Don Bosco Bamberg (9.) mit 63:56 den Pflichtsieg über das Tabellenschlusslicht Science City Jena III eingefahren. Zum Vorrundenausklang setzte sich die BG Litzendorf (4.) mit 66:62 gegen den Ranglistennachbarn DJK Neustadt an der Waldnaab (5.) durch. BG Litzendorf - DJK Neustadt a. d. W. 66:62

Im ersten Viertel des erwartet spannenden Duells konnte sich kein Team absetzen, die Defensive bestimmte das Spiel. Dann schafften es die Litzendorfer, sich abzusetzen. Wegen der starke BGL-Verteidigung musste sich Neustadt jeden Punkt hart erarbeiten. Zur Pause lag Litzendorf erstmals zweistellig in Führung (38:28). Im dritten Viertel waren Punkte auf beiden Seiten Mangelware, die Führung blieb weiter konstant um die zehn Punkte. Neustadt kämpfte sich im Schlussabschnitt nochmals heran. In der letzten Minute war der Vorsprung bis auf zwei Punkte geschmolzen, da die BGL auch einiges an der Freiwurflinie liegen ließ. Im letzten Angriff sicherten sich die Hausherren den knappen, aber verdienten Erfolg. BG Litzendorf: Rockmann (21/2 Dreier), Dippold (18), Wimmer (10/1), Sperke (7), Kolbert (6/2), Ruhl (2), Schlaug (2), Roch, Ueberall, Ziegmann, Exson DJK Don Bosco Bamberg - Science City Jena III 63:56

Der DJK gelang ein mühsames 63:56. Gegen die Thüringer Talente startete Bamberg schlecht. Vor allem in der Offensive gelang wieder fast nichts. Jena führte nach zehn Minuten mit 18:11. Angeführt von Moritz Schmitt mit sechs Punkten in Folge und mit einer verbesserten Abwehrleistung gelang es der DJK, ins Spiel zu finden. Wichtig war auch, dass die Bamberger nun auf Hendrik Zohner zurückgreifen konnten, der verspätet eintraf. Er brachte Stabilität in die Abwehr und eine höhere Geschwindigkeit im Angriff. Mit 30:28 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren der Spielfluss und die Aggressivität in der Abwehr wieder wie weggeblasen. Ein sehr gut aus der Distanz treffender Teichert (24 Punkte/4 Dreier) brachte seine Farben mit 14 Punkte in Front (34:48). Ein "Buzzer Beater" des nun spielentscheidenden Christopher Neudecker am Ende des dritten Viertels leitete die erneute Wende ein. Sechs Punkte gestattete die DJK den Jenaern im letzten Viertel, die nun zu viele Fehler machten. lr/crü DJK Don Bosco Bamberg: Neudecker (18/2 Dreier), Schmitt (15/2), Ort 9, Zohner (8/1), Pedro (6), Ritli (5/1), Gerstner (2), Adams, Burger