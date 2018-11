Die Dienstagsreihe lädt wieder ein

Im Audimax/Neubau Campus Design findet am Dienstag, 27. November, um 19 Uhr ein Vortrag mit Krupinski/Krupinska statt. Sie sind Teil eines jungen Architekturbüros, welches im Jahr 2015 in Stockholm gegründet wurde und bereits eine Vielzahl an verschiedenen Projekten bearbeitet hat. 2018 wurde das Büro für den Swedish National Design Award nominiert. Sein Projekt Naturalis Brutalis kann zurzeit auf der Biennale in Venedig besucht werden. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. red