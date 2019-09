Die die Gesellschaft zusammenhalten

Im Rahmen des Festgottesdienstes zu Beginn der Röttenbacher Kirchweih verabschiedete die Pfarrgemeinde St. Mauritius langjährige Mitglieder der Kirchenverwaltung.

Bevor Pfarrer Jacob Kurasserry die Gottesdienstbesucher am Freitagabend zum Festzug in Richtung Kirchweihzelt entließ, würdigte er die Arbeit des langjährigen Kirchenpflegers Georg Barthel. Insgesamt 38 Jahre widmete Barthel der ehrenamtlichen Arbeit in der Pfarrgemeinde. Seit 1980 war er Kirchenpfleger. Zu seinen Aufgaben gehörte die Verwaltung der Kasse und die Rechnungsprüfung - somit war er auch für den Haushalt der Kirchengemeinde zuständig. Als stets zuverlässig und kompetent in all seinen Wirkungsbereichen beschrieb Pfarrer Jacob Georg Barthel. So hielt der Kirchenpfleger über seine gesamte Zeit den Kontakt zu den politischen Gemeinden, die ihn alle sehr schätzen, so Bürgermeister Ludwig Wahl (FW). Als Geschenk der Pfarrgemeinde erhielt Barthel unterzeichnete Segenswünsche von Papst Franziskus.

Auch Rosi und Rolf Clemens wurden für ihr Wirken in der Kirchenverwaltung geehrt. Das Ehepaar brachte sich zusammengerechnet 34 Jahre ehrenamtlich ein. Bereits seit 1996 engagierte sich Rosi Clemens im kirchlichen Kindergarten, wo sie sich vertrauensvoll um die Finanzen kümmerte, so Pfarrer Jacob. Rolf Clemens war seit 2006 Kindergartenbeauftragter der Pfarrgemeinde St. Mauritius und half wann immer er gebraucht wurde auch bei baulichen Maßnahmen mit.

Bürgermeister Wahl und Pfarrer Jacob fanden Worte der Wertschätzung gegenüber dem Ehrenamt, welches die Verabschiedeten ausübten. "Ohne Verwaltung geht es einfach nicht", so Pfarrer Jacob, der mit den Ehrenamtlichen immer Hilfe an seiner Seite wusste.

Wahl machte klar: "Ehrenamtliche Helfer sind die Menschen, die unsere Gesellschaft zusammenhalten." Deshalb könne man die Arbeit von Barthel und dem Ehepaar Clemens nicht hoch genug einschätzen. Wahl lud die Geehrten zum Neujahrsempfang der Gemeinde ein.