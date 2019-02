Die Diakonie unterstützen

Mit einer Spende im Rahmen der Frühjahrssammlung vom 25. Februar bis 3. März kann jeder die Diakonie Bayern beim Aufbau von helfenden Strukturen im Bereich der Freiwilligendienste unterstützen.

In den Freiwilligendiensten können junge Menschen bis 27 Jahre für sechs, zwölf oder 18 Monate in kirchlich-sozialen Einrichtungen mitarbeiten, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit oder in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. So erhalten sie einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche der sozialen Arbeit. Der Freiwilligendienst kann dadurch zur beruflichen Orientierung beitragen. Die jungen Menschen können ihren Horizont erweitern, neue Arbeitsfelder und neue Menschen kennenlernen.

Hier kann man arbeiten

Im Diakonie-Verbund Kulmbach kann ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Diakonischen Werk oder der Geschwister-Gummi-Stiftung in Einrichtungen für Kinder oder Menschen mit Behinderung geleistet werden. Anderen Menschen Zeit zu schenken und sich dabei auch Zeit für sich selbst zu nehmen, hilft bei der Frage, wo der eigene Lebensweg hinführen soll. Es hilft, die eigenen Stärken und Interessen besser kennenzulernen. Es kann auch bedeuten, einen gewissen Zeitraum sinnvoll zu überbrücken und zu nutzen, bevor zum Beispiel die Ausbildung oder das Studium beginnen.

Es ist also mehr als eine Überlegung wert, sich für ein FSJ bei der Diakonie Kulmbach zu entscheiden. Für die geleistete Arbeit erhalten die FSJ'ler Taschengeld, Verpflegung, Sozialversicherungsleistungen, pädagogische Begleitung durch Fachkräfte und einen tarifgerechten Urlaubsanspruch. red