Die Deutsche Meisterschaft im Blick

Die 28. Süddeutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Hof liefen für die Röttenbacher Besenbinder mehr als hervorragend. Leni Daniel, Jugendsolistin beim KC Röttenbach, ertanzte sich den Süddeutschen Vizemeistertitel mit 444 Punkten, gefolgt von Lara Keim, 435 Punkten, die Dritte wurde. Anne Feiler kam auf den neunten Rang. Auch die Jugendgarde und der Schautanz erzielten gute Ergebnisse, dürfen aber nun in die verdiente Trainingspause. Die beiden Solistinnen Leni Daniel und Lara Keim sind qualifiziert für die Deutsche Meisterschaft am 30. und 31. März in Braunschweig.

Der Schautanz der Junioren "Time After" kam mit 445 Punkten auf das Treppchen und wurde Süddeutscher Vizemeister. Die Garde verfehlte mit nur einem Punkt die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Die Überraschung hatte aber das neue Tanzpaar Lara Keim und Koray Güleryüz im Gepäck. Es ertanzte 406 Punkte und darf sich mit einem sechsten Platz über die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft freuen.

Lea Höhn, die einzige Juniorensolistin der Besenbinder, startete auch grandios mit 455 Punkten durch, ertanzte sich den Titel Süddeutscher Vizemeister der Juniorenmariechen und fährt ebenfalls nach Braunschweig.

Die Ü15-Aktiven der "Besenbinder" haben die größten Siege mit nach Hause genommen. In drei Kategorien gab es drei Süddeutsche Meistertitel und einige Qualifikationen mehr. Bianca Dürrbeck, Solistin der Ü15, darf sich mit 482 ertanzten Punkten über den Titel Süddeutsche Meisterin der Tanzmariechen freuen. An sie ging außerdem ein Sonderpreis für die höchste Wertung des Tages. Carina Mayer, auch Solistin dieser Altersklasse, erhielt 469 Punkte und damit den Titel Süddeutsche Trizemeisterin. Gefolgt wurde sie auf den Plätzen 5 und 6 von Antonia Popp und Michelle Zerrahn. Auch diese beiden erhielten für ihre Leistungen ein Ticket für die Meisterschaft in Braunschweig.

Die Besenbindergarde wurde mit grandiosen 477 Punkten Süddeutscher Meister der Tanzgarden Ü15 und ließ damit die direkten Verfolger aus Nürnberg und Knielingen weit hinter sich. Auch der Schautanz "Top Secret" ging mit über 45 Tänzerinnen und Tänzern an den Start. Mit der letzten Startnummer des Tages starteten sie souverän durch und katapultierten sich mit 481 Punkten auf Platz eins. Patricia Lederer