Decheldorf 14.06.2019

Die Decheldorfer laden zum Waldfest

Der Verein Waldeslust Decheldorf lädt am Samstag, 15. Juni, und am Sonntag, 16. Juni, zu einem Waldfest ein. Am Samstag gibt es ab 18 Uhr Kesselfleisch sowie Blut- und Leberwürste, anschließend Spezia...