Die Dampfmaschine läutete das Ende ein

Der historische Guttenberger Hammer (Marktgemeinde Grafengehaig) an der Mündung des Kleinen Rehbaches in den Großen Rehbach war das letzte Hammerwerk im Frankenwald. Heute produziert die Firma Claus Krumpholz an geschichtsträchtiger Stätte mit moderner Technik handgeschmiedete Forst- und Gartenwerkzeuge Repro: Alexander Grahl

