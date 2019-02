"Die Dämonen" in Bamberg

Am Mittwoch, 6. Februar, feiert das ArtEast-Theater Premiere mit einem Klassiker der Weltliteratur: Dostojewskijs "Die Dämonen".

Darin wird laut dem Theater ein düsteres Bild der russischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts geschildert. Die Menschen schwanken zwischen Nationalismus, religiösem Eifer, Nihilismus und politischer Aktion. Geschildert wird anhand eines Generationenkonflikts eine Gesellschaft im radikalen Wandel.

Wer intrigiert gegen wen und wie soll es mit dem Land weitergehen? In der Sowjetunion war das Buch verboten. Andere sahen darin eine Vorwegnahme des Terrors im 20. Jahrhunderts. Dennoch werden die persönlichen Schicksale nicht aus den Augen verloren. In der Inszenierung wird der Bogen zwischen dem menschlichen Mikrokosmos bis hin zum gesellschaftlichen Makrokosmos gezogen.

Das zaristische Russland

Tragik und Komik sind die Enden einer Parabel, die in dieser Inszenierung mehr umfassen als das zaristische Russland.

Die Inszenierung von Regisseurin Katerina Shekutkovska feiert am Mittwoch, 6. Februar, in den Haas-Sälen Premiere. Weitere Vorstellungen finden am 7. und 8. Februar statt. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten gibt es in der Buchhandlung Collibri sowie eventuell an der Abendkasse für zehn oder ermäßigt sechs Euro. red