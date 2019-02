Die CSU wandert im Eltmanner Stadtwald

Der CSU-Ortsverband und die Frauenunion Eltmann laden für Samstag, 9. Februar, zu einer informativen Winterwanderung durch den Stadtwald von Eltmann ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Eltmanner Marktplatz. In Fahrgemeinschaften fahren die Teilnehmer zum Ausgangspunkt der Wanderung Richtung Unterschleichach.Von dort geht es durch die Abteilung "Festenschlag" zurück in Richtung Eltmann, informiert der Ortsverband. Unterwegs informieren Jagdpächter Franz Rebhan und Stadtförster Christian Bartsch über die Bewirtschaftung des Stadtwalds, über die Wildschäden und Wildschweinpopulation und geben technische Waldinformationen. Höhepunkt der Wanderung ist die Demonstration einer fachgerechten Baumfällung durch den Stadtförster und seine Mitarbeiter. Anschließend ist am Stadtrand von Eltmann in einer Hütte geselliges Beisammensein. Die Strecke ist für jede Altersgruppe geeignet und kann je nach Kondition auch in einzelnen Etappen gegangen werden. Für Essen und Trinken ist gesorgt, teilt der CSU-Ortsverband Eltmann weiter mit. red