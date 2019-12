Die CSU strebt die Mehrheit an

"Unser Ziel ist es, möglichst viele Sitze in der kommenden Periode im Gemeinderat zu bekommen, um an die erfolgreiche Politik von Peter Kirchner anzuknüpfen. Laut dem Slogan ,Näher am Menschen' haben wir zahlreiche Bürger in Kirchlauter angesprochen, und ich freue mich, dass wir so viele kompetente Mitstreiter für unsere Liste gefunden haben." Dies betonte CSU-Vorsitzende und Bürgermeisterkandidatin Lieselotte Stubenrauch bei der Nominierungsversammlung des CSU-Ortsverbandes Neubrunn-Kirchlauter im Gasthaus "Wilder Kaiser".

Breiter aufgestellt

Die stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Heidi Müller-Gärtner stellte in ihrem Grußwort heraus, dass sich die CSU in letzter Zeit viel breiter aufgestellt, die Verjüngung geschafft und dabei auch mehr Frauen in die Verantwortung einbezogen habe. Auch sie selbst habe zum ersten Mal für die Vorstandsriege kandidiert.

Am Herzen liegen ihr vor allem, wie sie sagte, die Kindergärten, der Schulbereich sowie die ambulante Pflege. Schließlich arbeitet sie in der Sozialpsychiatrie; der gesamte Pflegebereich werde noch zu einer großen Herausforderung. Weiter möchte sie sich für einen besseren öffentlichen Personennahverkehr einsetzen und flächendeckend Telefonieren sollte überall möglich sein.

Sie kommt aus der Gemeinde Maroldsweisach mit 17 Ortsteilen, vielen Feuerwehren und örtlichen Vereinen. Mit Lilo Stubenrauch habe sie gemeinsam, dass auch sie gegen einen amtierenden Bürgermeister antrete, erklärte die stellvertretende Kreisvorsitzende. Aber wie sie habe auch Lilo Stubenrauch eine gute Mannschaft hinter sich und bringe selbst die besten Voraussetzungen mit. Sie sei sympathisch, fleißig und kompetent, und davon habe sie sich auf Seminaren mit ihr überzeugen können, sagte der Ehrengast.

"Wenn ich heute hier stehe, habe ich das Bild von der Nominierung als Bürgermeisterkandidatin im Kopf und von der Veranstaltung, zu der im Hof der Gastwirtschaft Morgenroth in Neubrunn viele Gäste gekommen waren", betonte Lilo Stubenrauch. Man sei danach auf Kandidatensuche gegangen und erfolgreich gewesen. "Ich bin stolz auf unsere Liste. So sind eine Kandidatin aus Goggelgereuth und ein Kandidat aus Pettstadt dabei und bei den großen Ortsteilen Kirchlauter und Neubrunn befinden sich abwechselnd sehr gute Leute auf unserer Liste aus allen Berufsgruppen, mit einer guten Mischung von Jung und Alt und auch viele Frauen."

Stubenrauch bezeichnete es als Ziel, im Gemeinderat wieder die Mehrheit der Sitze zu erreichen, "um an die erfolgreiche Politik von Peter Kirchner zukünftig wieder anzuknüpfen". So wolle man deutlich sagen, was man vorhabe. "Wir wollen eine bessere Politik machen, als sie bisher gelaufen ist." Die Gemeinschaft zwischen den Ortsteilen sei ihr wichtig und ein besonderes Anliegen sei es ihr, die Orte attraktiv für junge Familien zu machen, damit Schule und Kindergärten erhalten werden. Dazu müsse man die Ortskerne beleben, die Dorfgemeinschaften sowie die Vereine unterstützen. Genauso notwendig sei es, neue Baugebiete zu erschließen.

Konkret sprach sie den Lückenschluss beim Radwegebau von Breitbrunn über Kirchlauter nach Goggelgereuth und eine bessere Verbindung für Radfahrer und Fußgänger von Neubrunn nach Kirchlauter an. gg