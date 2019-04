Die CSU Scheßlitz hat einen neuen Vorsitzenden

Zur Ortshauptversammlung mit Neuwahlen hatte der CSU-Ortsverband Scheßlitz geladen. Holger Dremel berichtete über seine Amtszeit der vergangenen zehn Jahre, in der er die Mitgliederzahl auf 110 nahezu verdoppeln konnte. Viele interessante Veranstaltungen wie Betriebsbesichtigungen, Umwelttage oder Besuche mit Vorträgen hochrangiger Politikgrößen konnten aufgewiesen werden. Die Ehrungen für 20, 25, 30 und 35 Jahre Mitgliedschaft in der CSU wurden zusammen mit der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner durchgeführt.

Die Kassenführung wurde dem Schatzmeister Gerald Ziegmann von den beiden Kassenprüfern bestätigt. Auch er stellte sein Amt nach sechs Jahren zur Verfügung. Nachdem der Vorstand entlastet wurde, leitete Valentin Lang zusammen mit Helga Geheeb und Emmi Zeulner die Neuwahlen, die folgendes Ergebnis brachten: neuer Ortsvorsitzender Reinhold Söder, die drei Stellvertreter sind Thomas Firnstein, Gerald Ziegmann und Markus Schonath. Als Schatzmeister wurde Bernhard Herold gewählt. Das Vertrauen in die Arbeit des Schriftführers Raimund Domsz wurde bestätigt. Die neun Beisitzer sind Markus Lauth, Florian Roth, Friedrich Schmittinger, Frank Ruppenstein, Lukas Ziegmann, Otto Nüßlein, Jörg Deinlein, Michael Ziegmann und Diana Vogt. Zu Kassenprüfern wurden Paul Schonath und Christine Nüßlein gewählt.

Nachdem der Ortsverband mit 109 Mitgliedern am Stichtag über nun elf statt sieben Delegierte in die Kreisvertreterversammlung verfügt, erfolgte folgendes Ergebnis: Holger Dremel, Thomas Firnstein, Reinhold Söder, Raimund Domsz, Markus Lauth, Friedrich Schmittinger, Martin Görtler, Gerald Ziegmann, Frank Ruppenstein, Lukas Ziegmann und Michael Ziegmann. Als Ersatzdelegierte wurden gewählt: Markus Schonath, Christine Nüßlein, Nadja Heinbuch, Gabi Baumgärtner, Heinrich Will, Baptist Strohmer, Stefan Popp, Diana Vogt, Andreas Kraus, Frank Dusold und Josef Vogt.

Noch während der Versammlung konnten zwei neue Mitglieder vorgestellt werden, Siegfried Schneider und Daniel Domsz unterschrieben das Beitrittsformular. red