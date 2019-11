Die CSU Sand feiert 50-jähriges Bestehen

Der CSU-Ortsverband Sand feiert am Sonntag, 17. November, sein 50-jähriges Bestehen. Die Festrede hält Innenstaatssekretär und unterfränkischer CSU-Bezirksvorsitzender Gerhard Eck. Auch der CSU-Kreisvorsitzende Steffen Vogel hat sein Kommen zugesagt, wie der Ortsverband weiter informierte. Zudem nimmt der Gründungsvater des Verbandes, der ehemalige Staatssekretär Albert Meyer aus Haßfurt, an den Feierlichkeiten teil. Die Jubiläumsfeier beginnt um 16 Uhr im Hotel Goger in Sand. Dazu sind alle Interessierten willkommen, teilte Ortsvorsitzender Gerhard Zösch mit. red